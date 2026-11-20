Представители Восточно-Казахстанской области прияли участие в III Форуме работников сельского хозяйства в Астане. Регион на республиканской площадке представили заместитель акима области Ренат Курмамбаев, представитель Управления сельского хозяйства Дамир Мамиев и восточно-казахстанские фермеры. На форуме обсудили будущее аграрной отрасли страны, её возможности и задачи, от решения которых зависит развитие сельских территорий и продовольственная безопасность страны.

Для Восточного Казахстана сельское хозяйство - это не только посевные площади, урожай и поголовье скота. За этим стоят тысячи людей, которые ежедневно работают на земле, развивают собственные хозяйства, создают рабочие места и обеспечивают регион качественной продукцией.

Ноябрь - хороший повод подробнее рассказать о том, чем сегодня живёт агропромышленный комплекс Восточно-Казахстанской области. Уборочная кампания подходит к завершению, недавно аграрии отметили профессиональный праздник. И самое время подвести итоги, поговорить о достигнутом и посмотреть, какие возможности открываются перед отраслью.

Агропромышленный комплекс ВКО демонстрирует не только производственные результаты, но и растущий экспортный потенциал. Восточный Казахстан занимает ведущие позиции в стране по производству растительного масла, мёда, свежей рыбы и кумыса. Особое место в структуре регионального экспорта занимает переработанная продукция. Это важный показатель: область постепенно укрепляет позиции не просто поставщика сельскохозяйственного сырья, а производителя готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью.

В минувшем году экспорт продукции АПК составил 1 млн 16,8 тысяч тонн на сумму почти 424 млн долларов. Из этого объёма свыше 437 тысяч тонн пришлось на переработанную сельскохозяйственную продукцию, стоимостью около 285 млн долларов.

Основную долю экспорта в денежном выражении составили растительные масла: подсолнечное, сафлоровое и хлопковое (их поставки достигли 199 000 тонн на сумму примерно 205 млн долларов). Значительные объёмы также пришлись на пшеницу и меслин, жмыхи и другие продукты переработки масличных культур, а также ячмень.

За 9 месяцев этого года регион экспортировал 597,5 тысяч тонн продукции АПК на сумму до 322 млн долларов (доля переработанной продукции в общей стоимости экспорта - 78,6%).

ТОО «SUN-BEE ALTAI» стал первым казахстанским предприятием, включённым в реестр Еврокомиссии для экспорта мёда в страны Евросоюза. А восточно-казахстанский мед по праву считается одним из главных центров отечественного пчеловодства. В прошлом году здесь произвели около трёх тясяч тонн мёда (57% общереспубликанского объёма).

Экспортная география АПК ВКО также расширяется. За прошлый год за рубеж из региона отправили 148,5 тонн мёда, и это в семь раз больше, чем в 2024 году. Две венгерские компании намерены сотрудничать с восточно-казахстанскими производителями пчелиной продукции. Не исключено в будущем и создание единого регионального бренда «Мёд ВКО».

Такая марка могла бы объединить производителей области, сделать местную продукцию более узнаваемой и помочь ей увереннее конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. При этом уже зарегистрированный бренд «Катон-Карагайский натуральный мёд» сохранит свою самостоятельность. Речь идёт не о замене локальных брендов, а о формировании общей системы продвижения продукции пчеловодов Восточного Казахстана.

И у этого направления есть туристический потенциал. Посещение пасек, знакомство с традициями пчеловодства и дегустация местной продукции могут стать частью агротуристических маршрутов.

Другой важный вопрос для отрасли - переработка. Чем больше сельхозпродукции перерабатывается внутри региона, тем выше её добавленная стоимость и больше возможностей для новых рабочих мест. На сегодня в ВКО есть 12 предприятий по переработке масличных культур. В области развивается производство растительных масел, продуктов переработки зерновых и другой сельхозпродукции.

Отдельное направление - мясопереработка. 10 средних и малых предприятий выпускают колбасные изделия и полуфабрикаты. Крупных мясокомбинатов пока нет, поэтому развитие этого сегмента остаётся одной из перспективных задач. Среди действующих производителей - ТОО «Айтас МП», работающее на базе Усть-Каменогорской птицефабрики. Предприятие выпускает более 80 наименований колбас, сосисок и полуфабрикатов из мяса птицы. Сейчас здесь также прорабатывают запуск производства колбасных изделий из говядины.

А ТОО «Усть-Каменогорский мясоконсервный завод - Улан» выпускает мясные, мясорастительные и рыбные консервы - эта продукция идёт на внутренний рынок и в соседнее государство.

Развитие таких производств позволяет расширять ассортимент местных товаров и постепенно снижать зависимость от поставок готовой продукции из других регионов и стран.

Поддержка должна быть доступна не только крупным хозяйства, ведь в сельском хозяйстве ВКО работают предприятия разного масштаба. И если крупные хозяйства располагают значительными земельными ресурсами и собственной техникой, то небольшим фермерам зачастую приходится решать те же производственные задачи при гораздо более ограниченных возможностях. Один из принципов господдержки - доступность инструментов развития для сельхозтоваропроизводителей независимо от размера хозяйства.

В регионе действуют механизмы субсидирования, льготного кредитования, лизинга сельхозтехники и оборудования, финансирования инвестпроектов, поддержки животноводства и пополнения оборотных средств. Один из наиболее востребованных инструментов на сегодня - льготный лизинг. С начала года через АО «КазАгроФинанс» сельхозтоваропроизводители области получили 507 единиц техники на 17,8 млрд.тг.

Таким образом, обновление машинно-тракторного парка позволяет проводить полевые работы в оптимальные сроки и сокращать производственные затраты.

Впрочем, небольшим производителям нужны не только техника и финансирование. Актуальны и вопросы хранения урожая, доступа к перерабатывающим мощностям, в также выхода на торговые сети. Для решения этих задач фермеры могут обращаться за консультационной и организационной поддержкой в профильные госструктуры и Палату предпринимателей «Атамекен».

Развитию небольших хозяйств способствует и программа «Ауыл аманаты». Её задача - помочь сельчанам начать или расширить собственное дело и развивать экономику на местах. Всего с 2023 года в Восточно-Казахстанской области по этой программе профинансировано 624 проекта. На эти цели направлено до 7,54 млрд. тг. Участники рассчитывают создать 879 рабочих мест.

Займы получили 505 индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, а также 118 сельскохозяйственных кооперативов. Большинство проектов связано с животноводством. Вместе с тем, жители сёл вкладывают средства в сельский туризм, переработку сельхозпродукции, приобретение техники и оборудования. На нынешний год по программе предусмотрено 4,5 млрд тг. На сегодня 65 заёмщиков получили 900 миллионов. Поступление оставшихся средств ожидается в декабре.

Новые производства и частные инвестиции позволяют развивать сельские территории. Именно поэтому Восточно-Казахстанская область продолжает формировать портфель инвестиционных проектов в агрокомплекс. Планируется реализовать проекты в сфере животноводства, переработки и производственной инфраструктуры. Их результатом должны стать новые мощности, дополнительные рабочие места и расширение возможностей для сельских предпринимателей. В целом, инвестиционная повестка АПК региона ориентирована на то, чтобы сельское хозяйство становилось более технологичным, производительным и конкурентоспособным.

ВКО уже занимает заметные позиции по нескольким направлениям, наращивает экспорт переработанной продукции, развивает пчеловодство, масложировую отрасль и животноводство. Между тем, остаются задачи для системной работы: расширение мясопереработки, повышение доступности техники для небольших хозяйств, развитие хранения продукции и укрепление связей между фермерами и торговыми сетями.

Успех сельского хозяйства измеряется не только тоннами урожая и объёмами экспорта, а важно достигнуть показателей в устойчивом хозяйстве, чтобы сельские семьи имели достойный доход и появлялись новые рабочие места. Именно на это сегодня ориентировано развитие агропромышленного комплекса Восточного Казахстана.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).