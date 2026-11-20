В аппарате акима Восточно-Казахстанской области состоялось обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности аппарата акима области и подведомственных организаций.

В ходе заседания рассмотрены вопросы организации работы по предупреждению коррупционных рисков, соблюдения требований законодательства, осуществления контрольных функций и деятельности структурных подразделений аппарата акима области и подведомственных организаций.

По итогам обсуждения отмечена необходимость дальнейшего совершенствования работы по устранению выявленных коррупционных рисков, а также реализации разработанных рекомендаций.