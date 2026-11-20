В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об общественных советах» и планом работы Общественного совета Восточно-Казахстанской области на 2026 год проведено заслушивание отчета руководителя Департамента полиции Восточно-Казахстанской области о результатах работы за 10 месяцев 2026 года.

С основным докладом перед членами совета и представителями общественности выступил начальник управления общественной безопасности Рыспаев Орал Нурланович. В ходе выступления он представил детальный анализ криминогенной обстановки в области и рассказал о мерах, принимаемых для реализации принципа «Закон и Порядок», а также нового Закона «О профилактике правонарушений», который дал полиции реальные рычаги для опережающей работы. Теперь каждый государственный орган и общественный институт несет конкретную, закрепленную законом ответственность за профилактику правонарушений на местах.

После доклада члены Общественного совета задали руководителю управления общественной безопасности ряд актуальных вопросов, касающихся оснащения отдаленных сельских округов, борьбы с телефонными мошенниками, обеспечения безопасности на дорогах и нарушения правил благоустройства.

По итогам заседания Общественный совет Восточно-Казахстанской области принял отчет к сведению и выработал ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее укрепление правопорядка, повышение доверия населения к органам внутренних дел и расширение взаимодействия полиции с институтами гражданского общества.

Также на заседании был рассмотрен и обсужден проект решения «Об утверждении Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Восточно-Казахстанской области», по которому были даны рекомендации.

Членами Общественного совета также был рассмотрен вопрос учета сельскохозяйственных животных, организации их чипирования, а также создания и функционирования специализированных стоянок для временного содержания бесхозного скота совместно с местными исполнительными органами и полицией.