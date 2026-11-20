19 ноября 2026 года на базе аппарата акима Восточно-Казахстанской области состоялся обучающий семинар на тему «Актуальные изменения в Административном процедурно-процессуальном кодексе Республики Казахстан: порядок рассмотрения обращений и обжалования решений государственных органов». Семинар прошёл под председательством заместителя руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области Аспенбетовой Р.Н.

В мероприятии приняли участие представители местных исполнительных органов и квазигосударственного сектора. Семинар прошёл в очном формате с возможностью онлайн-подключения представителей аппаратов акимов городов и районов. Такой формат обеспечил возможность непосредственного общения участников с докладчиками, обмена опытом и обсуждения практических вопросов.

С докладами выступили председатель специализированного межрайонного административного суда Д.Б. Каримова, руководитель отдела анализа и контроля обращений Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учётам Е.М. Урпеков, а также главный специалист Департамента юстиции А.К. Нуртазина.

В своих выступлениях докладчики остановились на ключевых изменениях и дополнениях, внесённых в Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, разъяснили особенности применения обновлённых норм на практике. В частности, были рассмотрены вопросы регистрации и учёта обращений, проведения административных процедур, принятия административных актов и порядка их досудебного обжалования.

В ходе обсуждения участники активно задавали вопросы, делились опытом, обозначали проблемные моменты, возникающие в повседневной работе государственных органов, и вносили предложения по совершенствованию процедур рассмотрения обращений.

Важным результатом семинара стало не только получение актуальных разъяснений и обмен опытом, но и определение вопросов, требующих дальнейшей проработки. По ряду озвученных предложений и проблемных вопросов уже принято решение инициировать их рассмотрение в уполномоченных государственных органах. В рамках этой работы будет проведён анализ действующих норм и правоприменительной практики, подготовлены предложения по возможному внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, а также совершенствованию методических подходов.

Семинар станет частью последовательной работы по повышению качества рассмотрения обращений граждан. В дальнейшем планируется продолжить разъяснительную и практическую работу, обобщать возникающие вопросы, анализировать правоприменительную практику и вырабатывать рекомендации для государственных органов.

Главная цель этой работы — обеспечить единообразное и грамотное применение законодательства, исключить формальный подход к обращениям и создать условия, при которых каждый вопрос гражданина получает своевременное и обоснованное решение.