В лицее № 44 имени Оралхана Бокея города Усть-Каменогорска, в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», проходит творческая неделя «Білімге бастау – болашаққа қадам», стартовавшая 16 ноября. Одним из ее мероприятий стала выставка «Жизнь без пластика».

Учащиеся начальных классов совместно с родителями подготовили оригинальные объемные композиции размером около 1 метра в высоту и полметра в ширину. Для их создания использовали привычные бытовые отходы: пластиковые бутылки, крышки, одноразовые ложки и вилки, картонные ячейки для яиц и другие материалы.

Благодаря фантазии и совместному труду участников, обычные отходы обрели вторую жизнь. В числе представленных работ – декоративные изделия, имитирующие предметы быта и элементы природы, объемные фигуры представителей животного мира. Кроме того, представлены композиции, посвященные инициативе «Таза Қазақстан», с ее символикой, лозунгами и другими тематическими элементами.

Как отметила заместитель директора лицея по учебной части Гулназ Жаныбекова, в рамках творческой недели особое внимание уделяется взаимодействию по принципу «учитель – ученик – родитель». Такой формат совместной работы способствует не только раскрытию творческих способностей детей, но и повышает эффективность воспитательного процесса, объединяя усилия педагогов и родителей.

Работа над выставкой на этом не заканчивается. 21 ноября педагоги планируют оформить в классах тематические уголки, где созданные композиции будут использоваться в качестве наглядных материалов на уроках. Таким образом, выставочные работы станут не только результатом совместного творчества, но и частью дальнейшей образовательной и воспитательной деятельности.

Главная цель инициативы – с раннего возраста формировать экологическую культуру, учить детей ответственному отношению к окружающей среде, бережному использованию ресурсов и повторному применению материалов. Не менее важно, вовлекать родителей в школьную жизнь, создавая условия для совместного творчества и воспитания. «Таза Қазақстан» начинается не только с чистых улиц и дворов, но и с экологического сознания, которое мы формируем у подрастающего поколения.