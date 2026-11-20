В ВКО 19 ноября состоялось заседание рабочей группы по обсуждению итоговых показателей Карты реализации Типового базового направления №7 «Противодействие наркомании и наркопреступности» (ТБН-7) за 2026 год.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и структурных подразделений, ответственных за исполнение проектов в данной сфере.

Участники совещания детально рассмотрели достигнутые результаты по ключевым направлениям и проанализировали проблемные вопросы, требующие дополнительной проработки. Особое внимание было уделено соблюдению сроков выполнения индикаторов, укреплению межведомственного взаимодействия и внедрению новых управленческих подходов.

По итогам встречи руководитель отдела по работе с правоохранительными органами аппарата акима Восточно-Казахстанской области Е.Карпова подчеркнула необходимость системного подхода к достижению целевых показателей и обеспечению качественной реализации всех запланированных мероприятий в текущем году.