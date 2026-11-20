20-21 ноября в Усть-Каменогорске состоятся Дни культуры Курчумского района. В рамках двухдневной программы жителям и гостям города представят историю и культуру района, национальное ремесло, а также продукцию местных предпринимателей.

20 ноября, в 17.00, состоятся выставка и праздничный концерт. На выставке мастера Курчумского района представят свои изделия ручной работы. Индивидуальное предпринимательство «Керей» продемонстрирует изготовленные в национальном стиле сырмаки, текеметы и другие изделия из шерсти. В 18.00 начнется концерт, на котором выступят звезды эстрады и артисты района.

21 ноября, в 8.00, на территории оптово-розничного торгового центра «Алтай» начнется ярмарка сельскохозяйственной продукции. На ней районные производители и предприниматели предложат жителям мясо, рыбу, мед, молочную продукцию, колбасные изделия и свежие овощи.

На ярмарку привезут 2 тонны 800 килограммов говядины, 3 тонны 500 килограммов конины, 1 тонну 200 килограммов баранины, 700 килограммов рыбы и рыбной продукции, а также 1 тонну меда. Кроме того, на продажу выставят 200 килограммов национальных продуктов, таких как сливочное масло, курт, жидкий курт и сыр. Копченые лещ, карп, судак и щука будут продаваться по цене от 1000 тенге. Стоимость зависит от вида и размера рыбы.