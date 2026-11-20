В Восточно-Казахстанской области ведётся работа по укреплению материально-технической базы ветеринарной службы и сокращению дефицита кадров.

В 2026–2027 годах в регионе планируется построить 131 ветеринарный объект общей стоимостью более 3,6 млрд теңге.

В рамках плана на 2026 год предусмотрено строительство 32 ветеринарных пунктов, трёх районных ветеринарных станций и 25 скотомогильников. На сегодняшний день более 70% объектов готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель Управления ветеринарии ВКО Рамиль Сагындыков.

Основная задача ветеринарной службы - не допустить распространения инфекционных заболеваний среди животных. В этом году на данные цели выделено 2,2 млрд теңге. С начала года проведено 4,1 млн профилактических мероприятий против семи видов инфекционных заболеваний животных, а также 1,2 млн диагностических исследований на бруцеллёз. Кроме того, дезинфекцию прошли 420 животноводческих объектов.

Благодаря профилактической работе, за последние пять лет уровень распространения бруцеллёза в области значительно снизился. Вместе с тем, мероприятия по предупреждению заболевания и контролю эпизоотической ситуации будут продолжены.

Важную роль в развитии отрасли играют состояние ветеринарных объектов и их техническое оснащение. В конце прошлого года ветеринарная служба региона была полностью обеспечена специализированным автотранспортом.

В настоящее время укомплектованность штата профильной службы составляет 87%. Для сокращения кадрового дефицита ведётся совместная работа с высшими учебными заведениями, особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов в сельскую местность. Кроме того, в следующем году планируется повышение заработной платы ветеринарных специалистов.

Для оперативного и точного выполнения задач в отрасли также применяются цифровые системы. В частности, с помощью системы идентификации сельскохозяйственных животных, платформ ISZH Mobile и Tört Tülık регистрируются данные о поголовье скота, вакцинации, диагностических исследованиях и перемещении животных. Это позволяет обеспечить достоверность ветеринарного учёта и оперативно получать необходимую информацию.

В дальнейшем в регионе продолжится работа по сохранению эпизоотической стабильности, завершению строительства запланированных объектов, укреплению кадрового потенциала и обеспечению безопасности продукции животного происхождения.

В ВКО с 2027 года расширят охват вакцинацией животных от бешенства. Профилактическая вакцинация животных против бешенства проводится в Казахстане в рамках общереспубликанских ветеринарных мероприятий. В Восточно-Казахстанской области с 2027 года планируют расширить её охват: прививки будут проводить среди всех домашних и сельскохозяйственных животных во всех районах региона. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Управления ветеринарии ВКО Рамиль Сагындыков.

По его словам, если раньше прививки проводили преимущественно после выявления очагов заболевания, то теперь в регионе планируют перейти к более широкому профилактическому охвату подворных животных.

«В ходе обследования диких животных в приграничных районах области лабораторно подтвердились 10 случаев бешенства. Это говорит о том, что необходимо уделять особое внимание профилактике и не ждать, пока дикое животное заразит домашних или сельскохозяйственных животных», - пояснил Рамиль Сагындыков.

Как отметил руководитель управления, своевременная вакцинация остаётся одним из основных способов защиты от распространения инфекции. Прививки позволяют снизить риск заражения животных и предотвратить возможную передачу заболевания человеку.

Источник: РСК ВКО