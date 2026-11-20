В Восточно-Казахстанской области выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых, хранения нелегальной алкогольной продукции, нецелевого использования средств дольщиков и финансовых правонарушений в интернете.

Об этом сообщил руководитель Управления расследований Департамента экономических расследований Куат Рахимбаев на брифинге, прошедшем на площадке Региональной службы коммуникаций.

По факту добычи, транспортировки и реализации полезных ископаемых без соответствующей лицензии уголовное дело направлено в суд. Имущество, приобретённое на преступные доходы, конфисковано в доход государства. Кроме этого, удовлетворён иск о возмещении ущерба на сумму 1,053 млрд теңге.

В Усть-Каменогорске выявлены четыре склада, использовавшиеся для незаконного производства и хранения алкогольной продукции. По решению суда принято решение о конфискации имущества.

По факту нецелевого использования средств дольщиков уголовное дело в отношении застройщиков направлено в суд. Сумма преступного дохода составила 1,2 млрд теңге.

В рамках противодействия незаконной деятельности в интернете в 2025 году на блокировку направлено 667 ссылок на онлайн-казино и другие азартные игры, из которых 612 заблокированы. С начала 2026 года из 155 направленных ссылок ограничен доступ к 124. Кроме того, заблокировано более 300 сайтов с признаками финансовых пирамид и незаконных криптообменных пунктов.

Департамент продолжает работу по пресечению экономических правонарушений и защите финансовых интересов государства и граждан.

Источник: РСК ВКО