В ВКО назначен заместитель акима области

По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова Садырбаев Айдар Серикказыулы назначен на должность заместителя акима области.

Сегодня глава региона представил нового заместителя активу области и пожелал ему успехов в работе.

Садырбаев Айдар Серикказыулы родился 25 сентября 1986 года в селе Новопокровка Жанасемейского района бывшей Семипалатинской области. Образование - высшее.

В 2009 году он окончил Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет по специальности «История» и в том же году начал трудовую деятельность учителем средней школы села Переменовка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.

В разные годы занимал должности инструктора, ведущего и главного специалиста, заместителя руководителя, руководителя в отделах внутренней политики Бородулихинского района и города Семей, заместителя акима города Семей, председателя областного филиала партии «AMANAT», руководителя управлений внутренней политики Абайской и Восточно-Казахстанской областей.

В новой должности Айдар Садырбаев будет курировать социальный блок, вопросы внутренней и информационной политики региона.

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