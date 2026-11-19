В рамках реализации принципа «Закон и порядок» в селе Красная Шемонаиха Разинского сельского округа состоялось открытие участкового пункта полиции.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Рифхат Тауфиков, аким Шемонаихинского района Ержан Шурманов, заслуженные ветераны органов внутренних дел района, представители общественности и жители сельского округа.

Открытие пункта позволит повысить доступность правоохранительных услуг для населения, обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан и усилить профилактику правонарушений на территории сельского округа.

Новый участковый пункт открыт в рамках социального партнёрства при поддержке ТОО «Белокаменское».

Особая роль в обеспечении общественной безопасности принадлежит взаимодействию полиции с местными жителями, общественностью и социально ответственным бизнесом. Закон и порядок - общая ответственность!