В Усть-Каменогорске, на площадке Oskemen Hub, прошёл конкурс "Pizza Pitch", объединивший молодых разработчиков и начинающих предпринимателей. Участники представили инновационные решения в сфере искусственного интеллекта, сельского хозяйства и цифровых услуг. Три лучшие команды разделили призовой фонд в размере 450 000 тенге.

Организаторами мероприятия выступили Oskemen Hub совместно с акиматом Восточно-Казахстанской области и Управлением цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.

Конкурс "Pizza Pitch" стал площадкой для презентации перспективных идей и технологических разработок. По результатам предварительного отбора возможность представить свои проекты получили 10 лучших команд. Участники продемонстрировали экспертам свои решения, рассказали об их практической значимости и перспективах дальнейшего развития.

Первое место и денежный приз в размере 200 000 тенге завоевала команда "OnAiTynys" (Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Усть-Каменогорска).

Команда разработала носимое устройство с искусственным интеллектом для раннего выявления риска ночных приступов астмы у детей. Система отслеживает дыхание, пульс и уровень кислорода в крови, а при обнаружении повышенного риска отправляет уведомление родителям. Разработчики уже создали и протестировали прототип, а также провели интервью с 12 семьями, подтвердившими востребованность подобного решения.

Второе место и приз в размере 150 000 тенге получила команда "Чак-Чак" (Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления города Усть-Каменогорска).

Команда представила интеллектуальную платформу для цифрового управления сельским хозяйством. Решение объединяет датчики мониторинга почвы, спутниковые снимки и искусственный интеллект, позволяя фермерам отслеживать состояние полей, анализировать показатели урожайности и оптимизировать сельскохозяйственные процессы. Дополнительно предусмотрены интерактивная карта полей, система управления задачами и Telegram-бот с ИИ-ассистентом.

Третье место и денежный приз в размере 100 000 тенге заняла команда "PrintUp". Команда разработала сеть автоматизированных терминалов для быстрой печати документов в университетах Усть-Каменогорска. Пользователи могут отправлять файлы через Telegram-бот, оплачивать услуги через Kaspi или Freedom и получать готовые документы за несколько секунд. Платформа также оснащена ИИ-инструментами для работы с текстами и документами. На сегодняшний день уже функционируют четыре точки печати.

Результаты "Pizza Pitch" продемонстрировали высокий потенциал молодых IT-разработчиков Восточно-Казахстанской области и их стремление создавать технологии, способные решать реальные задачи общества и бизнеса.

Особого внимания заслуживает тот факт, что первое и второе места заняли команды, представленные учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Усть-Каменогорска. Молодые разработчики продемонстрировали возможности практического применения искусственного интеллекта в здравоохранении и сельском хозяйстве, доказав, что перспективные технологические решения можно создавать уже в школьном возрасте.

Проведение конкурса способствует развитию региональной стартап-экосистемы, поддержке талантливой молодёжи и формированию новых технологических инициатив. Для участников - это возможность не только представить свои разработки экспертному сообществу, но и получить профессиональные рекомендации, финансовую поддержку и дополнительные возможности для дальнейшего развития.

Oskemen Hub продолжает создавать условия для развития инновационного предпринимательства в Восточно-Казахстанской области, поддерживая перспективные IT-команды и помогая молодым разработчикам превращать технологические идеи в реальные продукты. Хаб последовательно реализует инициативы, направленные на повышение цифрового потенциала региона.