Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы города Усть-Каменогорска Сафия Батыркан завоевала Гран-при международного конкурса «Miss&Mrs Top Eurasia-2026».

В Алматы состоялся финал международного конкурса, объединивший талантливых участниц из разных стран. В ходе конкурса Сафия достойно представила красоту национальных традиций, продемонстрировала свои творческие способности, артистизм и яркую индивидуальность.

По итогам конкурса ученица НИШ Усть-Каменогорска удостоилась сразу четырёх престижных наград: Гран-при «Young Miss Top Eurasia-2026»; «Instagram People’s Choice Award-2026» - приз зрительских симпатий; «National Costume» - лучший национальный костюм; «Best Event Dress» - лучший вечерний образ.

Ещё одним значимым достижением Сафии стало получение официального приглашения-сертификата для участия в 27-м международном финале конкурса «King & Queen World-2027», который состоится в октябре 2027 года в Турции.