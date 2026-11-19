18 ноября в Астане, в рамках III Международного форума стратегических партнёров, был подписан меморандум о создании Казахстанско-российского консорциума высших учебных заведений ядерного образования.

В состав объединения вошли девять ведущих университетов Казахстана и России, в том числе Восточно-Казахстанский технический университет им.Д. Серикбаева и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Создание консорциума стало важным шагом в формировании кадрового и научного потенциала для атомной энергетики Казахстана. Объединение образовательных, исследовательских и инфраструктурных возможностей вузов позволит разрабатывать совместные программы, проводить научные исследования, организовывать академические обмены, практики и стажировки на базе профильных центров и предприятий отрасли.

-Участие ВКТУ им.Д. Серикбаева в консорциуме имеет особое значение для Восточного Казахстана - одного из ключевых промышленных и научно-технологических регионов страны. ВКТУ уже ведёт целевую подготовку специалистов по образовательной программе «Эксплуатация атомных электростанций», разработанной совместно с экспертами Международного агентства по атомной энергии и НИЯУ МИФИ. Программа охватывает физику ядерных реакторов, оборудование и турбинные установки АЭС, ядерную и радиационную безопасность, ядерный топливный цикл, водоподготовку, а также обращение с радиоактивными отходами, - рассказали в вузе.

Студенты университета знакомятся с будущей профессией в аудиториях, а также в Институте атомной энергии Национального ядерного центра РК в Курчатове, изучают работу исследовательских реакторов, ускорительных комплексов и экспериментальных установок.

Вхождение в международный консорциум расширит возможности студентов, преподавателей и учёных университета для участия в совместных образовательных и научно-технических проектах.