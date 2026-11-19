В Казахстане Национальная палата предпринимателей «Атамекен» запустила маркетплейс SHEBER, а Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области (ПП ВКО) приглашает местных мастеров присоединиться к проекту.

-В Восточном Казахстане немало талантливых ремесленников, создающих уникальные изделия из войлока, дерева, кожи, национальную одежду, украшения и сувениры. Однако для многих главной проблемой остается поиск покупателей и продвижение продукции. Новая платформа SHEBER открывает мастерам прямой доступ, как к розничным покупателям, так и к корпоративным заказчикам. Это - возможность продавать изделия по всему Казахстану, независимо от местонахождения мастерской, - сообщили в Палате предпринимателей ВКО.

Главные преимущества маркетплейса - бесплатное размещение товаров, отсутствие комиссии с продаж и поступление оплаты напрямую продавцу.

Подробно информацию о приложении SHEBER, в том числе ссылки на него, об условиях регистрации мастеров, ИП, ТОО, о контактах для консультаций читайте на сайте по ссылке: https://www.gov.kz/org/akimvko/press/news/details/1331052?lang=ru