Удостоверение личности - один из главных документов каждого гражданина. Без него сложно получить государственные услуги, оформить необходимые бумаги и решить многие повседневные вопросы. Поэтому своевременное документирование - не просто формальность, а важная необходимость.

Согласно законодательству Республики Казахстан, каждый гражданин, достигший 16-летнего возраста, обязан иметь документ, удостоверяющий личность, независимо от места проживания.

В Восточно-Казахстанской области сотрудники миграционной службы на постоянной основе оказывают помощь гражданам, которые по разным причинам не имеют удостоверения личности. Особое внимание уделяется тем, кому необходимо получить его впервые, а также тем, кто столкнулся с трудностями при оформлении.

Департамент полиции ВКО напоминает: если вы ранее не получали удостоверение личности или испытываете сложности с его оформлением, не откладывайте решение вопроса.

За консультацией и необходимой помощью можно обратиться в отдел миграционной службы по месту жительства или по телефону: 8 (7232) 23-42-46.

Источник: ДП ВКО