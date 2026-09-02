В Казахстане в школьных программах и оценке знаний произошли изменения

В Министерстве просвещения Республики Казахстан пересмотрели подходы к оцениванию в начальных классах. С 1 сентября 2026 года во 2–4 классах будут внедрены обновленные подходы к оцениванию.

Как сообщили в министерстве, в 1 классе оценки не выставляются, а для определения результатов освоения учебных разделов вводится промежуточное оценивание.Формативное оценивание, как и прежде, будет проводиться по шкале от 1 до 10 баллов.

-Четвертная оценка будет на 50% формироваться из результатов формативного оценивания и на 50% – из результатов промежуточного оценивания. Четвертная оценка будет автоматически рассчитываться в школьной LMS-системе по единой установленной формуле. В системе будут отображаться результаты промежуточного и формативного оценивания ученика, а также их доля в итоговой оценке. Это позволит сделать понятным для педагога, ученика и родителей, как формируется четвертная оценка, - сообщили на сайте министерства.

Кроме того, по информации Министерства просвещения, содержание школьного образования дополнилось рядом новых обязательных курсов. Для учащихся 5-7 классов вводится предмет «Основы Конституции», в 8-11 классах – обязательный курс «Закон и порядок», а для 5-11 классов – «Личная безопасность». Ранее преподававшийся по выбору курс «Основы права» переводится в статус обязательного для всех учащихся с обновлением содержания по принципам Новой Конституции.