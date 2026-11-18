В областном центре состоялся концерт, посвященный 25-летию оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита. В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и поздравил коллектив со знаменательной датой.

Для казахского народа кюй - это не просто мелодия, а история, хранящаяся в памяти нации, наследие предков, священное искусство, передающее радости и печали, мечты и стремления народа. Творческий путь оркестра, на протяжении четверти века сохраняющего золотую нить этого искусства и передающего его из поколения в поколение, - важная веха в летописи нашей национальной духовности. Оркестр выступал на многих престижных сценах, зарекомендовав себя высоким профессиональным мастерством на республиканских и международных конкурсах. Искренне благодарю всех вас за неоценимый вклад в повышение культурного статуса Восточного Казахстана! С юбилеем!», - поздравил юбиляров глава региона.

Аким области вручил коллективу оркестра сертификат на 20 миллионов теңге и Благодарственные письма.

В концерте приняли участие известные деятели искусства, дирижеры и профессиональные исполнители из Казахстана, Кыргызстана и Монголии. В праздничной программе выступили народный артист Кыргызской Республики Бакыт Тилегенов, заслуженные деятели Казахстана Даурен Гылымов и Нуржан Бажекенов, представитель сферы культуры Монголии Турар Ерболулы и другие. К праздничному вечеру присоединились группа «An.Sal.Dar», заслуженный артист Казахстана Вячеслав Ткач, Нургуль Кабдоллаева, Ботагоз Жумабекова, Арника Байбусынова и молодые исполнители.

Главной особенностью юбилейного концерта стало объединение артистов разных стран на одной сцене и популяризация общих ценностей национальной музыки. Самобытное мастерство исполнителей обогатило содержание вечера и открыло новые возможности для укрепления культурных связей.

25 лет - значимая веха для творческого коллектива. За это время оркестр имени Байжигита не только сохраняет и прославляет национальное искусство, но и вносит свой вклад в передачу богатого наследия казахской музыки подрастающему поколению. Юбилейный вечер стал ярким отражением этой преемственности.

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