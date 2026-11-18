В связи с недавним инцидентом на территории археологического комплекса «Шағаноба» в Зайсанском районе, в акимате Восточно-Казахстанской области прошло совещание под руководством главы региона Нурымбета Сактаганова. В обсуждении приняли участие представители правоохранительных органов, акимы городов и районов, руководители областных управлений.

В первую очередь рассмотрели ситуацию в Зайсанском районе, в котором возникли вопросы по поводу возможного повреждения древних курганов. Как доложил аким района, 13 ноября на место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что на территории археологического комплекса с использованием техники, принадлежащей ТОО «SRS», проводились работы по засыпке ранее выкопанных ям. Личности находившихся на месте происшествия установлены, материалы зарегистрированы в полиции.

В тот же день территорию обследовали специалисты по охране историко-культурного наследия, археолог, представители районного акимата и полиции. Следы земляных работ зафиксированы на фото и видео, составлен соответствующий акт. В связи со снежным покровом, специалисты пока не могут в полной мере оценить состояние курганов и установить возможный масштаб причинённого ущерба. Дополнительное обследование запланировано на весну 2027 года. При необходимости будут организованы аварийно-спасательные археологические работы.

По факту незаконного проведения археологических работ возбуждено уголовное дело по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 295 « Уголовного кодекса Республики Казахстан».

Статья предусматривает ответственность за незаконное проведение археологических работ группой лиц по предварительному сговору, а также с использованием специальных технических средств или землеройных машин. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках досудебного расследования.

В ходе совещания также рассмотрели состояние и меры безопасности другого значимого археологического объекта региона - государственного историко-культурного музея-заповедника «Берел» в Катон-Карагайском районе. На его территории расположено более 100 курганов сакского и тюркского периодов, свыше 60 из них уже исследованы археологами. Общая площадь территории, на которой находятся курганы, составляет 174 гектара.

На сегодня вся территория огорожена металлическим забором. Охраняет музей-заповедник ТОО «DAO-Security». В штате также предусмотрен инспектор, который ежедневно обходит и осматривает территорию.

Для дополнительного обеспечения безопасности установлены 23 камеры видеонаблюдения непосредственно в зданиях и на самой территории музея, ещё 102 видеокамеры размещены вдоль автодороги республиканского значения и в населённых пунктах Катон-Карагайского района. Они подключены к Центру оперативного управления районного отдела полиции. А так как объект находится в приграничной зоне - его территорию контролируют подразделения погранслужбы.

Вместе с тем, глава региона Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что наличие ограждений и камер видеонаблюдения не должно становиться поводом для формального подхода к вопросам сохранности исторических памятников. Необходимо обеспечить постоянный контроль, своевременно выявлять любые нарушения и оперативно реагировать на возникающие угрозы. Перед участниками совещания поставлена принципиальная задача - усилить межведомственное взаимодействие, повысить контроль за состоянием объектов историко-культурного наследия и принять дополнительные меры для предупреждения незаконных археологических работ.

Поскольку сохранение уникального исторического наследия Восточного Казахстана - это общая ответственность без формального исполнения поручений, а постоянная и системная работа во взаимодействии с профильными ведомствами и правоохранительными органами.

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