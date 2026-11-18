Вице-министр промышленности и строительства РК Дархан Мырзабаев встретился с жителями Восточно-Казахстанской области. Во встрече принял участие первый заместитель акима области Дархан Сапанов.

На встрече обсуждались вопросы внедрения цифровых технологий в геологию, промышленность, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Вице-министр рассказал о проделанной работе и планах по каждому из направлений, на конкретных примерах разъяснил эффективность искусственного интеллекта и цифровых решений.

В ходе встречи были затронуты вопросы цифровизации геологических данных, разведки месторождений с помощью ИИ, внедрения цифровых двойников и роботизированных систем на промышленных предприятиях. В строительной отрасли были представлены работы по применению технологии BIM и использованию возможностей искусственного интеллекта при проведении государственной экспертизы.

Особое внимание уделили модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Были озвучены планы по переходу приборов учета воды, тепла и электроэнергии в стране на системы дистанционной передачи данных, запуску единой цифровой платформы Smart Turmys и интеграции водных каналов в систему WaterTech.

«Эти инициативы позволят повысить прозрачность коммунальных услуг, сократить потери воды, оперативно выявлять аварии и улучшить качество услуг, предоставляемых населению», - отметил Дархан Мырзабаев.

В конце встречи жители задали свои вопросы и внесли предложения по развитию отрасли.

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