В Тарбагатайском районе начали строить современный рыбохозяйственный комплекс

В селе Тугыл Тарбагатайского района началось строительство современного комплекса по выращиванию и глубокой переработке рыбы. В основание будущего предприятия заложили памятную капсулу.

В церемонии приняли участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ренат Курмамбаев, заместитель акима Тарбагатайского района Куаныш Рустембекулы, инвесторы и специалисты, задействованные в реализации проекта, жители и старейшины села, а также представители средств массовой информации.

По словам заместителя акима Восточно-Казахстанской области Рената Курмамбаева, проектная мощность предприятия составит до 4 тысяч тонн рыбной продукции в год. После запуска комплекса будет создано не менее 150 новых рабочих мест.

Проект реализует ТОО «ZAISAN SEE». На предприятии планируют сформировать полный производственный цикл — от воспроизводства и выращивания рыбы до её глубокой переработки, выпуска готовой продукции и поставок на экспорт. Инвестором выступает гражданин Польши Петр Басиевич.

Одним из основных направлений станет развитие экстенсивной аквакультуры, предусматривающей выращивание рыбы в естественных и приближенных к естественным условиях. Особое внимание уделят воспроизводству ценных видов, востребованных на внешнем рынке.

Мощность производства молоди судака составит до 30 тонн в год. Это позволит пополнять рыбные запасы, развивать товарное рыбоводство и наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью непосредственно в Восточном Казахстане.

В перспективе в Тугыле планируют открыть профильный колледж, где будут готовить специалистов в области рыбного хозяйства, аквакультуры и переработки рыбы. Учебное заведение позволит обеспечить новое производство местными кадрами и расширить возможности трудоустройства сельской молодёжи.

Проект отвечает задачам, обозначенным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, по развитию рыбного хозяйства и аквакультуры, углублению переработки отечественной продукции, созданию рабочих мест и укреплению экспортного потенциала страны.