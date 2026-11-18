До конца 2026 года в городе планируют ввести в эксплуатацию два объекта здравоохранения: родильный дом на базе Центра матери и ребёнка и обновлённые отделения хирургического корпуса Центра онкологии и хирургии.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Ерназ Мукатаев, первый проект предусматривает реконструкцию и переоборудование здания стационара Центра матери и ребёнка под родильный дом.

В настоящее время на объекте ведутся отделочные и инженерные работы. Специалисты устанавливают оконные откосы, выполняют электромонтажные работы на первом этаже, монтируют санитарно-техническое оборудование на втором. Вместе с тем, продолжаются уборка помещений и устройство вентиляционной системы.

Ещё один проект реализуется в Центре онкологии и хирургии. Здесь модернизируют отделения с первого по третий этаж хирургического корпуса. В настоящее время на объект поступает медицинское оборудование и мебель, которые устанавливают в подготовленных помещениях. Оба проекта находятся на завершающем этапе.

Источник: РСК ВКО