Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил Вадима Шарлаимова, занявшего 3 место в Кубке мира по фехтованию.

Поздравляю военнослужащего Национальной гвардии РК, ефрейтора Вадима Шарлаимова, ставшего бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах, который прошел в г.Берне (Швейцария)!

Спортсмен из Восточного Казахстана Вадим Шарлаимов, представляющий сборную команду Казахстана и спортивную команду МВД РК «ARLAN», выступил в индивидуальных соревнованиях.

В целом, восточно-казахстанские фехтовальщики стабильно демонстрируют высокие результаты в соревнованиях самого высокого уровня на мировой арене.

На чемпионате Азии по фехтованию среди спортсменов до 23 лет, прошедшем в Королевстве Бахрейн, особый вклад в победу Национальной сборной внесли представители Восточно-Казахстанской области - Кирилл Проходов и Михаил Кузьмин. Воспитанник Восточно-Казахстанской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по единоборствам имени Кажымукана Кирилл Проходов завоевал золотую медаль чемпионата Азии.

А спортсмены, выступившие в составе Национальной сборной, Кирил Павлов, Вадим Шарлаимов и Кирилл Проходов, завоевали золотую медаль Кубка мира в сезоне 2026-2027 г.г. в финале международного турнира, прошедшего в Марокко.

Фехтовальщики из Восточно-Казахстанской области демонстрируют высочайший профессионализм и уровень подготовки, спортивную мощь и превосходство в таком виде спорта, как фехтование. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов и новых побед!

С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.