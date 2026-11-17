Сегодня под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание Правительства. В нем принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. На заседании обсудили проводимую работу по поддержке отечественных товаропроизводителей, снижению импортозависимости и наращиванию производственного потенциала местных предприятий.

Благодаря мерам государственной поддержки и региональным программам, в ВКО профинансированы сотни проектов, между предприятиями формируются новые производственные связи.

По итогам девяти месяцев 2026 года 80 проектов в области получили государственную поддержку в виде субсидирования и предоставления гарантий. На их реализацию в экономику региона привлечено более 21 млрд теңге кредитных средств. Выделенные на эти цели 1,3 млрд теңге бюджетных средств освоены в полном объеме.

Важную роль в финансировании предпринимательства играют и региональные программы «Ақ-Ниет» и «Өрлеу». В их рамках профинансировано 377 проектов на общую сумму 11,4 млрд теңге. Это способствует развитию малого и среднего бизнеса, открытию новых производств и расширению масштабов деятельности предприятий.

Важная отрасль экономики региона - агропромышленный комплекс также получает государственную поддержку. Так, на развитие отрасли направлено более 80 млрд теңге. Финансирование охватывает субсидирование, предоставление льготных кредитов, приобретение сельскохозяйственной техники и проведение посевных работ.

Одним из важных показателей развития отечественного производства является доля казахстанского содержания при закупке товаров и услуг. По итогам первого полугодия 2026 года объем закупок в Восточном Казахстане составил 212,7 млрд теңге, из них - 83,2 млрд теңге, или 39,1%, приходится на отечественных товаропроизводителей.

Кроме того, в реестр казахстанских товаропроизводителей включено 101 предприятие области. Это открывает перед местными компаниями возможности для предложения своей продукции крупным заказчикам и выхода на новые рынки сбыта.

В укреплении кооперации между отечественными производителями и крупными предприятиями важную роль играют офтейк-контракты и долгосрочные меморандумы. С 2023 года в регионе с отечественными товаропроизводителями заключено более 200 таких соглашений на общую сумму свыше 20 млрд теңге.

Особую роль в импортозамещении и развитии местного производства в регионе играет ТОО «Казцинк». Компания наладила сотрудничество почти с 2 тысячами субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, с отечественными производителями подписаны офтейк-контракты и меморандумы на общую сумму более 24 млрд теңге.

«Модернизация производственных комплексов компании также демонстрирует конкретные результаты импортозамещения. В рамках модернизации комплекса «Казцинкмаш» освоено производство более 1000 новых видов продукции, а объем производства увеличился более чем в два раза. Это не только расширяет возможности местного производства, но и позволяет выпускать в нашем регионе продукцию, которая ранее поставлялась из-за рубежа», - сообщили в Управлении предпринимательства и промышленности ВКО.

Поддержка отечественных товаропроизводителей - это не только оказание финансовой помощи, но и важная работа, направленная на повышение конкурентоспособности местных предприятий и формирование устойчивых производственных связей. В Восточном Казахстане работа в этом направлении будет продолжена. Основные приоритеты - увеличение доли местной продукции и развитие новых производств.

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