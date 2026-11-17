В Казахстане запущен маркетплейс для ремесленников
Национальная палата предпринимателей «Атамекен» запустила маркетплейс SHEBER, а Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области (ПП ВКО) приглашает местных мастеров присоединиться к проекту.
В Восточном Казахстане немало талантливых ремесленников, создающих уникальные изделия из войлока, дерева, кожи, национальную одежду, украшения и сувениры. Однако для многих главной проблемой остается поиск покупателей и продвижение продукции.
Новая платформа SHEBER открывает мастерам прямой доступ как к розничным покупателям, так и к корпоративным заказчикам. Это - возможность продавать изделия по всему Казахстану, независимо от местонахождения мастерской.
Главные преимущества маркетплейса - бесплатное размещение товаров, отсутствие комиссии с продаж и поступление оплаты напрямую продавцу.
Зарегистрироваться могут мастера, самостоятельно изготавливающие изделия ручной работы. Обязательные условия - наличие ИП или ТОО, мастерской на территории Казахстана, собственных фотографий продукции и банковского счета без ареста. Перепродажа чужих изделий, промышленной и импортной продукции не допускается.
Регистрация полностью проходит онлайн. Достаточно скачать приложение SHEBER, заполнить сведения о себе и своих изделиях и дождаться проверки модератором. После одобрения заявки и подключения интернет-эквайринга мастер сможет начать продажи.
Скачать приложение:
App Store (iPhone): https://apps.apple.com/app/id6769746266
Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=app.zerger.kz
Для Восточного Казахстана, особенно отдаленных сел, SHEBER может стать дополнительным инструментом развития малого бизнеса, сохранения национальных ремесел и продвижения продукции местных мастеров.
Палата предпринимателей ВКО приглашает ремесленников региона зарегистрироваться на платформе. Специалисты ПП ВКО готовы оказать консультационную помощь по вопросам регистрации и подключения.
Контакты для консультаций: 8-777-065-24-54, 8-705-101-30-52.
Instagram: https://www.instagram.com/sheber_atameken
Создавайте своими руками - продавайте по всему Казахстану!
Источник: ПП ВКО