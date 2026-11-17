Национальная палата предпринимателей «Атамекен» запустила маркетплейс SHEBER, а Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области (ПП ВКО) приглашает местных мастеров присоединиться к проекту.

В Восточном Казахстане немало талантливых ремесленников, создающих уникальные изделия из войлока, дерева, кожи, национальную одежду, украшения и сувениры. Однако для многих главной проблемой остается поиск покупателей и продвижение продукции.

Новая платформа SHEBER открывает мастерам прямой доступ как к розничным покупателям, так и к корпоративным заказчикам. Это - возможность продавать изделия по всему Казахстану, независимо от местонахождения мастерской.

Главные преимущества маркетплейса - бесплатное размещение товаров, отсутствие комиссии с продаж и поступление оплаты напрямую продавцу.

Зарегистрироваться могут мастера, самостоятельно изготавливающие изделия ручной работы. Обязательные условия - наличие ИП или ТОО, мастерской на территории Казахстана, собственных фотографий продукции и банковского счета без ареста. Перепродажа чужих изделий, промышленной и импортной продукции не допускается.

Регистрация полностью проходит онлайн. Достаточно скачать приложение SHEBER, заполнить сведения о себе и своих изделиях и дождаться проверки модератором. После одобрения заявки и подключения интернет-эквайринга мастер сможет начать продажи.

Скачать приложение:

App Store (iPhone): https://apps.apple.com/app/id6769746266

Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=app.zerger.kz

Для Восточного Казахстана, особенно отдаленных сел, SHEBER может стать дополнительным инструментом развития малого бизнеса, сохранения национальных ремесел и продвижения продукции местных мастеров.

Палата предпринимателей ВКО приглашает ремесленников региона зарегистрироваться на платформе. Специалисты ПП ВКО готовы оказать консультационную помощь по вопросам регистрации и подключения.

Контакты для консультаций: 8-777-065-24-54, 8-705-101-30-52.

Instagram: https://www.instagram.com/sheber_atameken

Создавайте своими руками - продавайте по всему Казахстану!

Источник: ПП ВКО