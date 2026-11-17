В Восточно-Казахстанской области продолжают обновлять социальную инфраструктуру: строят медицинские учреждения, модернизируют больницы и создают новые условия для обучения детей.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Ерназ Мукатаев.

По итогам десяти месяцев 2026 года в регионе завершены работы на пяти ключевых объектах. Четыре из них относятся к сфере здравоохранения, ещё один - к образованию. Среди наиболее значимых проектов - Центр гематологии в Усть-Каменогорске, который стал важным этапом в развитии специализированной медицинской помощи в области.

Центр оснащён современным медицинским и технологическим оборудованием общей стоимостью 41,6 млрд теңге. Из них 36,2 млрд теңге пришлось на медицинское оборудование, ещё 5,4 млрд теңге - на технологическое оснащение. Стоимость строительно-монтажных работ составила 42,7 млрд теңге.

В числе установленного оборудования - компьютерный томограф Brilliance iCT, магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition мощностью 1,5 Тесла, две ангиографические системы Azurion, а также рентгенодиагностическая система CombiDiagnost R90. Такое оснащение позволит проводить сложные диагностические исследования непосредственно на базе центра.

Параллельно в регионе обновляют медицинскую инфраструктуру в районах. Так, в селе Каратал Зайсанского района введена в эксплуатацию новая врачебная амбулатория. На территории межрайонной больницы района Алтай построено отдельное здание для размещения аппарата магнитно-резонансной томографии. Ещё один объект завершён в Усть-Каменогорске: в Восточно-Казахстанской областной больнице по улице Протозанова, 7 реконструировали часть помещений под отделение реанимации.

Изменения затронули и сферу образования. В Риддере введена в эксплуатацию школа на 600 ученических мест, строительство которой профинансировано за счёт средств ТОО «Казцинк». Новый учебный объект стал частью образовательной инфраструктуры города и обеспечивает условия для обучения большего числа школьников.

Источник: РСК ВКО