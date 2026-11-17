С 15 ноября в Восточном Казахстане стартовал лавиноопасный период. Восточно-Казахстанская область является одной из самых лавиноопасных в Казахстане.

На обслуживаемой ВК филиалом «Казселезащиты» МЧС РК территории находится 325 лавиносборов, 93 километра автодорог, попадающие в зону воздействия снежных лавин, а также туристические и лыжные базы, с количеством отдыхающих в праздничные и выходные дни более 3000 человек.

«Филиалом ГУ «Казселезащита» разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где установлены 160 снегомерных реек, которые обслуживаются специалистами филиала. В целях выявления общего состояния лавиносборов на предмет наличия угрозы схода лавин, накоплений снежной массы и определения структуры снега еженедельно проводятся наземные обследования лавиноопасных участков. В зонах отдыха, лыжных базах и вдоль автодорог на лавиноопасный период своевременно были установлены 40 предупреждающих щитов на трех языках», - сообщили в ВК филиале «Казселезащита» МЧС РК.

В этом зимнем периоде в регионе будет действовать 20 снеголавинных маршрутов.

По информации ВК филиала «Казселезащита» МЧС РК, в прошлом году за весь зимний период было проведено 14 профилактических спуска снежных лавин с общим объемом 5231 кубометров сошедшего снега.

«Перед выходом в горы необходимо ознакомиться с погодными условиями. При штормовых предупреждениях от службы «112» - не рисковать и не находиться на лавиноопасных маршрутах», - отметил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Ануар Кайсанов.

По данным специалистов ДЧС ВКО и ВК филиала «Казселезащита», сходы лавин происходят в основном в горных районах, где скапливается огромное количество снега. Причиной схода снежной лавины может стать длительный снегопад, интенсивное таяние снега, колебания воздушной среды, подрезание снежного склона лыжниками, громкие крики и катание со склонов.

При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Источник: ДЧС ВКО