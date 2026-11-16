Волейбольный клуб «BEREL» занял 1 место в женской Национальной лиге чемпионата РК

Волейбольный клуб «BEREL» из Усть-Каменогорска продолжает уверенное выступление в женской Национальной лиге чемпионата Республики Казахстан. По итогам четвёртого тура команда занимает 1 место в турнирной таблице и остаётся единственным коллективом, не потерпевшим ни одного поражения в текущем чемпионате.

После четырёх туров все участники соревнований провели по восемь матчей. «BEREL» сохраняет лидерство благодаря стабильным результатам и успешному выступлению на протяжении турнирной дистанции.

Особенно значимым стало противостояние с одним из сильнейших клубов страны - талдыкорганским «Жетысу». В двух матчах, состоявшихся 14 и 15 ноября, волейболистки «BEREL» одержали две победы.

Первая встреча получилась напряжённой и продолжалась пять партий. «BEREL» сумел добиться победы на тай-брейке со счётом 3:2. Во втором матче команда из Усть-Каменогорска подтвердила своё преимущество, завершив встречу в трёх сетах - 3:0.

Главный тренер «BEREL» Халук Коркмаз отметил, что ключевыми факторами успеха стали надёжная игра команды в защите и эффективные действия на блоке. По словам наставника, в первой встрече у команды возникали трудности с подачей, однако ко второму матчу этот компонент удалось скорректировать. Тренер также подчеркнул высокий уровень «Жетысу», отметив, что это одна из сильнейших команд страны.

По итогам противостояния «Жетысу» и «BEREL» лучшим игроком матча в составе усть-каменогорской команды была признана Ольга Скрипак.

Следующие матчи «BEREL» проведёт 28–29 ноября против клуба «Куаныш», который на данный момент занимает 2 место в турнирной таблице. Предстоящие встречи станут противостоянием двух лидеров чемпионата и важным этапом в борьбе за верхние позиции.

Для «BEREL» эти матчи станут возможностью укрепить лидерство и продолжить беспроигрышную серию. Команда из Восточного Казахстана продолжает движение вперёд и уверенно представляет регион на главной волейбольной площадке страны.