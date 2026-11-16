В ВКО близится к завершению уборочная кампания

В Восточно-Казахстанской области близится к завершению уборочная кампания текущего года. Аграрии собрали зерновые и масличные культуры с площади более 500 тысяч гектаров, добившись хороших результатов. На сегодняшний день выполнена основная часть работ.

В этом году уборочные работы в регионе проводятся на площади 611,1 тысячи гектаров - это на 5,5 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом. Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 248,2 тысячи гектаров, масличными - 255,4 тысячи га.

Согласно оперативным данным управления сельского хозяйства ВКО, убрано 245,96 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 17,4 центнера с гектара, в закрома засыпано 428,7 тысячи тонн зерна.

На сегодняшний день близится к завершению и уборка пшеницы. Урожай собран с площади 151,5 тысячи гектаров, план выполнен на 98,5 процента, средняя урожайность составила 16,3 центнера с гектара, намолочено в общей сложности 246,7 тысячи тонн пшеницы.

«Уборка масличных культур подходит к завершению. В настоящее время убрано 255,1 тысячи гектаров. Средняя урожайность составляет 19,2 центнера с гектара, получено 488,9 тысячи тонн продукции. Подсолнечник убран с площади 237,2 тысячи гектаров. Сегодня аграрии завершают работы на оставшихся площадях и приступают к подведению итогов осенней кампании», - сообщили в управлении сельского хозяйства.

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