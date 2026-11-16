В ВКО Бакытбек Кизатов награждён нагрудным знаком «Мемлекеттік қызмет ардагері»

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов вручил руководителю Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по ВКО Бакытбеку Кизатову нагрудный знак «Мемлекеттік қызмет ардагері».

Награда, подписанная председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, стала признанием многолетнего добросовестного труда, профессионализма и значительного вклада Бакытбека Кизатова в развитие госслужбы.

Бакытбек Курманбекович работает на государственной службе с 1996 года. За это время прошёл большой профессиональный путь, больше двух десятилетий руководил региональными структурами в сфере труда и соцзащиты населения. Сегодня под его руководством в нашей области решаются важные вопросы соблюдения трудового законодательства, защиты прав работников и пенсионного обеспечения.

За годы работы он неоднократно отмечался на республиканском и международном уровнях. Он дважды признавался лучшим государственным инспектором труда Казахстана, становился лучшим инспектором труда среди стран СНГ. Имеет звание «Әлеуметтік қорғау саласының үздігі». В 2023 году награждён орденом «Құрмет».

Поздравляя Бакытбека Кизатова с заслуженной наградой, аким ВКО Нурымбет Сактаганов отметил важность его многолетнего опыта и ответственного отношения к делу, пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов и новых достижений в профессиональной деятельности.

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