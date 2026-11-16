ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ акимата Восточно-Казахстанской области

В связи с распространением в социальных сетях информации о возможном повреждении древних курганов археологического комплекса «Шағаноба» в Зайсанском районе, сообщаем следующее.

13 ноября 2026 года сотрудники полиции выехали на место происшествия. Установлено, что на территории комплекса с использованием техники, принадлежащей ТОО «SRS», проводились работы по засыпке ранее выкопанных ям. Личности находившихся на месте граждан установлены, соответствующие материалы зарегистрированы в полиции.

В тот же день специалисты по охране историко-культурного наследия, археолог, представители акимата и полиции провели обследование территории. Следы земляных работ зафиксированы посредством фото- и видеосъёмки, составлен соответствующий акт.

Снежный покров в настоящее время не позволяет в полной мере оценить состояние курганов и установить возможный масштаб причинённого ущерба. Весной 2027 года будет проведено дополнительное обследование. При необходимости организуют аварийно-спасательные археологические работы.

Для правовой оценки обстоятельств произошедшего поручено направить материалы проверки в правоохранительные органы. В случае установления нарушений законодательства будут приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности. В целях предотвращения незаконных раскопок и актов вандализма усиливается контроль за состоянием памятников историко-культурного наследия.

Работа по изучению и сохранению археологического наследия региона будет продолжена с учётом накопленного опыта исследований в Шиликтинской долине, Береле, Елеке сазы и Акбауыре. Обнаруженные здесь «Золотой человек», золотые украшения с изображением тюркского кагана и древние поселения являются бесценными свидетельствами богатой истории Восточного Казахстана. Приоритетными направлениями остаются охрана памятников, продолжение научных исследований, реставрация исторических артефактов и их представление широкой общественности.

В перспективе акимат области рассматривает возможность создания современного музейного комплекса под открытым небом с сохранением естественного ландшафта, первоначального облика курганов и исторической среды. В настоящее время инициатива находится на стадии согласования. Реализация проекта позволит представить уникальные археологические находки широкой общественности, создать условия для дальнейших научных исследований и обеспечить сохранность историко-культурного наследия региона для будущих поколений.

Любые посягательства на объекты историко-культурного наследия недопустимы. Все вопросы, связанные с данной ситуацией, находятся на контроле акимата Восточно-Казахстанской области.

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