Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил жителей региона с Днем национальной валюты – теңге и профессиональными праздниками работников финансовой системы, а также сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Дорогие восточноказахстанцы!

Сегодняшняя дата объединила сразу несколько крупных праздников - День национальной валюты - теңге, День работников финансовой системы Республики Казахстан и День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Поздравляю вас с этими праздниками, имеющими огромное значение для развития страны и нашего региона.

День национальной валюты - теңге символизирует финансовую и экономическую независимость и стабильность нашего государства. Поздравляю всех жителей региона с этим праздником, а также работников банковской и финансовой системы, Казахстанского Монетного двора Национального банка РК с профессиональным праздником!

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, отмечаемый ежегодно в третье воскресенье ноября – профессиональный праздник представителей сельскохозяйственной отрасли - также играет важную роль в социально-экономическом развитии Казахстана. Поздравляю с профессиональным праздником аграриев Восточного Казахстана, добившихся огромных результатов по многим позициям выпускаемой продукции.

Желаю всем дальнейших успехов в своих видах деятельности во благо процветания страны и региона!

С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

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