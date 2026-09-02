В Риддере объем сельхозпродукции вырос на 8,4%

В Риддере за семь месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 8,4%. Потенциал дальнейшего роста отрасли обсудили на отчетной встрече акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова с жителями города.

По словам акима области, сегодня в Риддере работают 104 крестьянских хозяйства, при этом в городе уже сформирована собственная база переработки. В частности, ТОО «Milkom» производит до 7,2 тысячи тонн молока в год.

«У Риддера большой потенциал в сельском хозяйстве. Мы намерены увеличить объем местного сырья и обеспечить более высокую загрузку перерабатывающих предприятий. Важно, чтобы готовой продукции производилось больше, а добавленная стоимость и рабочие места оставались в самом городе», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Одним из ключевых вопросов остается обеспечение жителей пастбищами. Общая площадь пастбищ в Риддере составляет свыше 14 тысяч га, однако для содержания имеющегося поголовья дополнительно требуется около 3,5 тысяч гектаров. Необходимо активнее возвращать неиспользуемые сельхозземли в оборот, укреплять кормовую базу и расширять доступ населения к пастбищам.

«В Риддере должна работать единая цепочка - от кормовой базы и животноводства до переработки и реализации продукции. Только так можно обеспечить рост производства и сохранить экономический эффект внутри города», - подчеркнул глава региона.

Акиму Риддера поручено, совместно с профильными управлениями, обеспечить реализацию плана использования пастбищ на 2026-2030 годы и принять меры по сокращению их дефицита. Кроме того, необходимо совместно с сельхозтоваропроизводителями наращивать объем местного сырья, повышать загрузку перерабатывающих мощностей и расширять каналы реализации готовой продукции.

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