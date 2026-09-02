В Усть-Каменогорске обсудили способы защиты от интернет-мошенничества

В Усть-Каменогорске состоялась беседа со специалистами на тему: «Правовой диалог – основа финансовой безопасности», в ходе которой было рассказано о том, что такое дропперство, финансовые, пирамиды, цифровая безопасность, а также о том, как распознавать подозрительные ситуации в повседневной жизни и принимать правильные решения.

-Сегодня в рамках принципа «Закон и порядок» мы проводим очередную беседу, направленную на повышение финансовой и правовой грамотности населения. В сегодняшней встрече принимают участие более 200 человек - специалисты служб, подведомственных акимату Усть-Каменогорска. Основные темы – дропперство, финансовые пирамиды и цифровая безопасность. Растет количество правонарушений, совершаемых с использованием современных технологий, в том числе это попытки обмануть людей посредством телефонных звонков, SMS и подозрительных сообщений, – рассказал заместитель руководителя управления превенции и аналитических разработок Агентства по финансовому мониторингу Жандос Музтауов.

По словам директора общественного фонда «Центр развития местного самоуправления» Руфита Ахмедзянова, людям необходимо критически относиться к информации в интернете и внимательно следить за сохранностью персональных данных.

Виды финансовых уловок и мошенничества становятся разнообразнее с каждым днем. К сожалению, люди по-прежнему верят всему, что написано в интернете. Иногда, не задумываясь, переходят по ссылкам и передают свои данные. Человек может оказаться привлеченным к ответственности за преступления, связанные с наркотиками, финансовые и другие преступления, торговлю людьми и незаконный оборот оружия. Если данные попадут в руки мошенников, можно столкнуться с реальной уголовной ответственностью даже за то, что просто состояли в переписке с преступниками, – рассказал Руфит Ахмедзянов.

Он также отметил, что результат профилактической работы проявляется в том, насколько участники подобных встреч применяют полученные знания в дальнейшем.

-В этом и заключается смысл профилактической работы. Если хотя бы 15 процентов людей, пришедших на эту встречу, станут использовать полученную информацию в жизни и начнут безопаснее пользоваться интернетом, для нас это будет большим достижением, – отметил директор общественного фонда.

Основные правила безопасности в цифровой среде, по его словам, достаточно просты. Формирование таких привычек в повседневной жизни позволяет предотвратить многие риски.

Прежде всего, необходимо соблюдать правила цифровой безопасности: устанавливать пароли, не отвечать на подозрительные звонки, не переходить по сомнительным ссылкам и не посещать ненадежные сайты. Знание правил безопасности в интернете должно стать частью повседневных привычек каждого человека.