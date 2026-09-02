Риддер может стать круглогодичным центром туризма

Город Риддер Восточного Казахстана должен укрепить свои позиции не только как промышленный центр, но и как одно из ключевых направлений горного туризма в республике. Об этом заявил глава ВКО Нурымбет Сактаганов на отчетной встрече с жителями Риддера.

Туризм считается одним из перспективных направлений развития экономики этого города. Сегодня здесь зарегистрировано 42 объекта размещения, в которых принимают туристов. В первом квартале этого года Риддер посетили 11.000 туристов, в том числе 1,3 тысячи иностранных гостей.

Горнолыжный туризм здесь также считается одним из основных туристических кластеров Восточного Казахстана. Продолжительный снежный сезон, горный рельеф и благоприятные условия для развития различных видов активного отдыха позволяют городу развивать туризм круглый год.

«Риддер должен укреплять свои позиции не только как промышленный город, но и как один из основных центров горного туризма в стране. В городе реализуются проекты по развитию туристической инфраструктуры. В этом году введены в эксплуатацию гостиничный комплекс и ресторан «Ridder Inn», 750 милионов теңге инвестиций. Кроме того, продолжается реконструкция «Ridder Resort Hotel» и комплекса «Эдельвейс». Реализуются и другие проекты туристического комплекса», - сказал Нурымбет Сактаганов.

Один из наиболее перспективных для региона проектов - создание круглогодичного горнолыжного курорта «Анатау» на Ивановском хребте. Его реализация позволит сформировать в Риддере круглогодичный хаб горного туризма.

Аким области отметил, что важно не ограничивать туризм одним лишь зимним отдыхом, а нужно развивать и пешие, и велосипедные маршруты, а также экологический, семейный, спортивный и экстремальный виды туризма. При этом он подчеркнул, что необходимо качество услуг, предоставляемых туристам, а также доступность информации.

«Туристы должны приезжать в Риддер не на несколько часов, а оставаться на несколько дней, пользоваться местными услугами и возвращаться снова. Каждый дополнительный день, проведенный туристом в Риддере, - это дополнительный доход для гостиниц, кафе и местного бизнеса», - отметил глава региона.

В настоящее время в Риддере запустили Центр туризма и инвестиций, на очереди - создание современного туристического визит-центра.

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