Дни культуры Шемонаихинского района проходят в Усть-Каменогорске

Сегодня в областном центре ВКО, в рамках проекта «Туған жер - алтын бесігім», проходят Дни культуры Шемонаихинского района.

В фойе Восточно-Казахстанской областной филармонии прошла выставка, на которой представлены все достижения района и работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства.

А на гала-концерте артисты и творческие коллективы района представили специальную программу, подарив зрителям хорошее настроение.

14 ноября, с 8:00 до 12:00, на территории оптово-розничного торгового центра «Алтай» состоится сельскохозяйственная ярмарка. Товаропроизводители и предприниматели Шемонаихинского района представят свою продукцию по доступным ценам.

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