В школах ВКО 151 учебный кабинет оснастят современным оборудованием

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаева посетили среднюю школу имени М. Ауэзова в городе Зайсане. Они осмотрели оснащенные современные учебные кабинеты и условия для учащихся.

Школа была введена в эксплуатацию в 1967 году и на сегодняшний день рассчитана на 589 учеников.

В 2023 году при поддержке фонда «Қазақстан халқына» здесь полностью оснастили 36 учебных кабинетов. Это позволило расширить возможности для практического обучения и более глубокого изучения предметов.

В целом в 2023-25 годах фонд направил 2 млрд 250 млн теңге на полное оснащение девяти школ Восточно-Казахстанской области.

Работа продолжается. В этом году фонд выделил ещё 2 млрд 416,2 млн теңге на поддержку школ региона. За счёт этих средств в школах области появится 151 современный кабинет физики, химии и биологии. На подготовку помещений из областного бюджета выделено 226 млн теңге.

Кроме этого, предусмотрено 236 млн теңге на обучение педагогов и командировочные расходы.

Проект предусматривает не только обновление оборудования, но и повышение квалификации учителей, которые будут работать с новыми лабораториями и учебными технологиями.

«Опыт школы имени Ауэзова в Зайсане показывает, какие результаты даёт такое обновление. Сегодня ученикам недостаточно только знаний из учебников. Важно, чтобы они могли проводить эксперименты, исследовать, самостоятельно искать решения и применять знания на практике. Современные кабинеты создают для этого необходимые условия. Средства, вложенные в образование, - это инвестиции в будущее детей. Наша главная задача - обеспечить каждому ученику региона равные возможности для получения качественного образования и доступа к современным технологиям», - сказал аким области Нурымбет Сактаганов.

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