В школе села Улкен Каратал Зайсанского района спортзал оснастили на 9,2 млн теңге
Спортзал сельских школ сегодня стал одним из любимых мест для занятий детей. Здесь они не только укрепляют здоровье, но и учатся стремлению к победе, дисциплине и упорству. Обновлённый спортивный зал средней школы имени Казахстана в селе Улкен Каратал Зайсанского района расширил возможности для занятий спортом.
Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и председатель правления ОФ«Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаева посетили школу, ознакомились с работой обновлённого спортзала и встретились с юными спортсменами, посмотрев, как проходят их тренировки.
В минувшем году общественный фонд «Қазақстан халқына» выделил 9,2 млн теңге на современное оснащение школьного спортзала. И у сельских детей появились нужные условия для регулярных занятий спортом.
Сегодня в школе обучается 131 ученик, а в самом селе Улкен Каратал проживает 940 человек. Особое внимание в школе уделяют казахской национальной борьбе - қазақ күресі. Здесь действует специализированная секция, занятия проводят два тренера. Почти 40 юных борцов приходят на тренировки четырежды в неделю.
Среди воспитанников есть ребята, которые уже добиваются успехов на областных и республиканских соревнованиях, занимают призовые места и достойно представляют родное село.
Возможностями спортзала пользуются не только школьники. В вечернее время сюда приходят и сельские жители, чтобы заниматься физкультурой и поддерживать себя в хорошей форме. Таким образом, школьный зал стал общим спортивным пространством для всего села.
Во время встречи глава региона пообщался с юными борцами, узнал об их спортивных достижениях и планах на будущее. Интерес детей к тренировкам и стремление к победам наглядно показывают, каким потенциалом обладает сельский спорт.
«Обновление одного школьного спортзала в небольшом селе на первый взгляд может показаться не столь масштабным проектом. Но за ним стоят детские мечты, надежды родителей и будущее целого села, в котором спорт становится частью повседневной жизни», - заметил аким области Нурымбет Сактаганов.
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