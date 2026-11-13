В Зайсанском районе завершается строительство нового международного аэропорта. Его запуск позволит улучшить транспортную доступность района, придать дополнительный импульс развитию туризма и расширить экономические связи региона.

Во время рабочей поездки в Зайсанский район аким Восточного Казахстана Нурымбет Сактаганов посетил стройплощадку и осмотрел работу. Главе региона доложили о проделанной работе и оставшихся этапах строительства.

Основная часть аэродромной инфраструктуры уже готова. Построена взлётно-посадочная полоса длиной 2 200 метров, обустроены перрон и рулёжные дорожки. Приведены в порядок подъездные пути и дороги вокруг аэропорта. Выполнена большая часть работ по установке радионавигационного и светосигнального оборудования, а также по прокладке инженерных сетей.

Аэропорт сможет принимать воздушные суда Bombardier Q400 и ATR-72. Перрон рассчитан на одновременное размещение четырёх самолётов, а пассажирский терминал сможет обслуживать до 150 человек в час.

В настоящее время завершается возведение терминала, инженерных объектов и аварийно-спасательных сооружений, а также устанавливается оставшееся оборудование и проводится благоустройство территории.

После открытия воздушной гавани планируется проработать авиасообщение Зайсана с Усть-Каменогорском, Алматы и Астаной. В перспективе рассматриваются и международные направления: в Урумчи, Алтай и Канас (Китай). Новые маршруты сделают район доступнее для туристов и создадут дополнительные возможности для трансграничного сотрудничества.

Развитие авиасообщения рассматривается, как один из важных факторов раскрытия туристического потенциала Зайсанского района. Живописная природа и исторические достопримечательности уже привлекают внимание путешественников.

Следующий шаг - развитие туристической инфраструктуры, повышение качества сервиса и формирование узнаваемого бренда экотуризма. Важно вовлечь в эту сферу и местных жителей, создавая им условия для развития собственного туристического бизнеса.

Проект даст возможности и для занятости населения. После полного ввода аэропорта в эксплуатацию здесь планируется создать 126 штатных рабочих мест. В приоритете - специалисты действующего аэропорта Зайсана. Вопросы их профессиональной подготовки и стажировки уже прорабатываются.

«Строительство планируем завершить до конца нынешнего года. Это - значимый инфраструктурный проект для Зайсанского района. Новый аэропорт улучшит транспортную доступность территории, свяжет её с крупными городами и откроет дополнительные возможности для развития туризма, экономики и международного сотрудничества. Важно не просто завершить строительство, но и обеспечить полноценную работу объекта», - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).