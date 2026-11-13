В селе Сарытерек ВКО появился современный центр творчества для детей и молодёжи

В селе Сарытерек Зайсанского района Восточно-Казахстанской области торжественно открыли обновлённый Дом культуры. В мероприятии участвовали аким области Нурымбет Сактаганов и председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаева.

Для села - это не просто обновление здания, а важный шаг к новому этапу культурной жизни, ведь теперь у детей и молодёжи Сарытерека появилась возможность совершенствовать свои творческие навыки, развивать способности и получать знания в различных направлениях.

Дом культуры, построенный в 1961 году, долгие годы объединял сельчан и служил площадкой для проведения различных культурных мероприятий. Сегодня, после модернизации, объект оснащён современным оборудованием и превратился в культурно-духовный центр, рассчитанный на 180 человек.

В 2024-2025 годах из областного бюджета на капремонт Дома культуры было выделено 345 млн тг. Ещё 11,6 млн теңге направили на благоустройство территории и дополнительные ремонтные работы.

Поддержку в модернизации объекта оказал и общественный фонд «Қазақстан халқына». В рамках реализованного при содействии фонда проекта «QH Мәдени даму алаңы» Дом культуры оснастили современным оборудованием, а также оборудовали прилегающую территорию. На реализацию проекта в общей сложности было направлено свыше 185 млн теңге. Кроме того, была модернизирована сельская библиотека.

Выступая на торжественной церемонии открытия, аким области Нурымбет Сактаганов отметил, что развитие учреждений культуры в сёлах является одним из важных направлений модернизации социальной инфраструктуры региона.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию регионов и повышению качества жизни населения. Наша главная задача - обеспечить равные возможности для жителей города и села в доступе к культурным благам. Сельские дети также должны иметь возможность совершенствовать свои таланты и развивать способности на родной земле. В этой связи выражаю благодарность общественному фонду «Қазақстан халқына», который поддерживает развитие сельской культуры и вносит значительный вклад в реализацию подобных проектов», - сказал глава региона.

Главная особенность обновлённого Дома культуры - специально оборудованные студии для самых разных творческих направлений. Так, в медиастудии можно заниматься фото- и видеосъёмкой, видеомонтажом и созданием цифрового контента. Студия звукозаписи позволит записывать песни и профессионально обрабатывать музыкальные произведения.

Особое внимание уделено популяризации национального искусства. Фольклорная студия, кружки домбры, баяна и кобыза направлены на развитие интереса подрастающего поколения к традиционному искусству. Кроме того, здесь будут работать театральная, вокальная и косплей-студии. Зал хореографии также откроет новые возможности для творческого развития юных артистов.

Открытие косплей-студии станет дополнительной возможностью для молодёжи. Здесь ребята смогут создавать образы различных персонажей и разрабатывать костюмы, развивая воображение и творческие способности.

Дом культуры станет не просто местом проведения кружков и занятий, а пространством, в котором смогут собираться сельчане, объединяться искусство и традиции.

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