Экологическая культура начинается не с масштабных акций, а с повседневного отношения человека к окружающей среде. Ответственность за чистоту родного города, бережное использование природных ресурсов и участие в природоохранных инициативах стали главными темами встречи «Таза Қазақстан – жастар таңдауы», которая состоялась в Восточно-Казахстанской области.

Встреча в формате Meet Up объединила около 100 участников – студентов, представителей молодёжных организаций и сторонников экологических инициатив.

Экологическая ответственность – от личного примера к общественной культуре

Сегодня вопросы экологии выходят за рамки традиционных мероприятий по уборке территорий. Сохранение окружающей среды требует системного подхода, предполагающего не только проведение экологических акций, но и формирование устойчивых привычек у населения.

В этом контексте инициатива «Таза Қазақстан» приобретает более широкое значение: речь идёт не только о поддержании чистоты, но и о формировании ответственного отношения к природе.

Спикерами встречи выступили директор туристической компании Altay-pro Вячеслав Орлов, руководитель общественного объединения «Cero» Ясса Танир и эковолонтёр Нурлат Ногайбаев.

Они поделились своим опытом и взглядами на вопросы охраны окружающей среды, формирования экологической культуры, бережного отношения к природным ресурсам и участия молодёжи в природоохранных инициативах.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Участники обсудили актуальные экологические проблемы, задали спикерам интересующие вопросы и обменялись мнениями.