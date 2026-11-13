Дни культуры Шемонаихинского района пройдут в Усть-Каменогорске

13–14 ноября в городе Усть-Каменогорске пройдут мероприятия Шемонаихинского района в рамках областного проекта «Туған жер – алтын бесігім».

13 НОЯБРЯ

В программе:

9:30 - форум по вопросам укрепления семейных ценностей (ВКТУ им. Д. Серикбаева)

10:00 - семинар для педагогов по вопросам инклюзивного образования (ВКУ им. С. Аманжолова, главный корпус).

10:00 - семинар для специалистов библиотечной сферы (областная детско-юношеская библиотека)

11:00 - встреча акима района с молодёжью и ярмарка вакансий

12:00 - семинар для педагогов по вопросам профориентации школьников и применения цифровых технологий

13:00 - семинар для педагогов и специалистов по вопросам психолого-педагогического сопровождения учащихся (ВКУ им. С. Аманжолова, главный корпус).

14:00 - встреча с представителями старшего поколения по вопросам активного долголетия (областной Центр активного долголетия)

17:00 — выставочные экспозиции будут представлены продукция местных товаропроизводителей, достижения сельского хозяйства, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, материалы по реализации экологической инициативы «Таза Қазақстан», принципу «Закон и порядок» и развитию искусственного интеллекта.

18:00 - праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей района.

Место проведения: Восточно-Казахстанская областная филармония (ул. Протозанова, 43).

14 НОЯБРЯ

8:00 - ярмарка продукции местных товаропроизводителей и концертная программа.

Место проведения: площадь оптово-распределительного центра «Алтай», г. Усть-Каменогорск.

Мероприятия направлены на сохранение культурных традиций, укрепление общественных ценностей и представление социально-экономического и творческого потенциала Шемонаихинского района.

Приглашаем жителей и гостей города принять участие!