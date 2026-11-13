В ВКО создана индустриальная зона «EAST GATE Industrial Park»

Во Фрунзенском сельском округе Глубоковского района Восточно-Казахстанской области создана индустриальная зона «EAST GATE Industrial Park» для размещения и развития производственных проектов.

В настоящее время АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» проводит предварительный сбор заявок для формирования пула потенциальных резидентов индустриальной зоны «EAST GATE Industrial Park». Кроме того, проводится сбор информации о потенциальных проектах, необходимый для определения востребованности производственных площадей, земельных участков и инженерной инфраструктуры.

В числе приоритетных направлений - проекты в таких сферах, как машиностроение и металлообработка, производство комплектующих, узлов, агрегатов и другой промышленной продукции, химическая и электротехническая промышленность, производство химической продукции, электротехнических изделий, а также компонентов систем накопления электроэнергии. Кроме того, в приоритете - проекты в производстве стройматериалов, в выпуске строительных и отделочных материалов, конструкций и комплектующих, а также другие обрабатывающие производства и сервис.

Таким образом, рассматриваются проекты, предусматривающие создание нового и расширение действующего производства; модернизацию производственных мощностей; реализацию новых инвестиционных проектов. Кроме того, приветствуются проекты по переносу действующих производств и локализации производства компонентов.

Потенциальными резидентами могут стать субъекты малого, среднего предпринимательства, крупные компании, заинтересованные в размещении производственного проекта на территории новой промышленной зоны, готовые создавать новые рабочие места и вкладывать новые инвестиции.

Подробно об условиях участия, требованиях и размещении проектов в индустриальной зоне читайте на сайте по ссылке: https://www.gov.kz/org/akimvko/press/news/details/1326849?lang=ru