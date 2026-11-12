В Алматы состоится сельскохозяйственная ярмарка Восточно-Казахстанской области

Сельскохозяйственная ярмарка Восточно-Казахстанской области под единым республиканским логотипом «ДАЛА ДӘМІ» пройдет 14–15 ноября в городе Алматы.

Алматинцы смогут приобрести натуральную и качественную продукцию непосредственно от сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий Восточного Казахстана. В ярмарке примут участие представители Глубоковского, Катон-Карагайского, Тарбагатайского, Шемонаихинского райнов, районов Алтай и Улкен Нарын, а также города Усть-Каменогорска.

В ассортименте товаров восточно-казахстанских аграриев будет представлено более 20 наименований. Всего для жителей Алматы подготовлено более 50 тонн сельскохозяйственной продукции: мясная продукция - 6 тонн; мёд - 32,6 тонны; подсолнечное масло - 4,5 тонны; молочная продукция - 2,1 тонны; рыбная продукция - 2,5 тонны; колбасные изделия - 3,6 тонны; чай и кедровые орехи - 0,6 тонны. Общая стоимость продукции - свыше 150 млн теңге.

По информации организаторов, для участников ярмарки будут организованы специально оформленные торговые места и оборудованные столы в соответствии с утверждённой схемой размещения. Это позволит обеспечить удобные условия торговли и комфортное обслуживание покупателей.

Вся реализуемая продукция будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Продавцы будут иметь при себе необходимые документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товаров.

Ярмарка станет возможностью познакомить жителей Алматы с сельскохозяйственным потенциалом Восточно-Казахстанской области, представить продукцию местных производителей и обеспечить покупателей качественными продуктами по доступным ценам.

Мероприятие пройдет в течение двух дней, с 8:00 до 18:00, на улице Шевченко, на участке между улицами Кунаева и Пушкина.