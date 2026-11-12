В ВКО готовят дороги к зимним условиям: защите от снегопада, лавин, гололёда

По прогнозам синоптиков, во второй декаде декабря в регионе ожидается заметное ухудшение погодных условий, в том числе обильные снегопады. В связи с этим, в Восточно-Казахстанской области завершили основные подготовительные работы к зимнему содержанию автомобильных дорог.

Для обеспечения безопасного движения подготовлено около 800 единиц специальной техники, сформированы запасы топлива и противогололёдных материалов. Особое внимание уделено готовности дорожных служб к оперативному реагированию на сложные погодные условия. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Даулет Маратбеков.

Дороги республиканского значения обслуживает Восточно-Казахстанский областной филиал ТОО «КАЖсервис». Для зимнего содержания трасс предприятие подготовило 108 единиц техники. На областных дорогах будут работать ещё 119 машин ТОО «ОблШығысЖол».

Для оперативного реагирования на случай сильных снегопадов и образования снежных заносов сформирован специальный отряд, оснащённый бульдозерами, тралами и снегоочистительной техникой. Он будет задействован при возникновении сложных ситуаций на дорогах.

Кроме того, 573 единицы техники подготовлены для содержания районных дорог и улиц населённых пунктов. Кроме того, предусмотрено привлечение 185 единиц мобилизационной техники. Дополнительные силы позволят усилить работу дорожных служб в случае обильных осадков и резкого ухудшения погодных условий.

Необходимые запасы для работы в зимний период также сформированы. Дорожные службы заготовили около 600 тысяч литров горюче-смазочных материалов, 2 тысячи тонн противогололёдных материалов и 50 тонн технической соли. Для производственных подразделений приобретено 800 тонн угля.

Особое внимание будет уделяться участкам, где из-за рельефа местности и погодных условий чаще возникают снежные заносы и гололедица.

Зимой главными испытаниями для автомобилистов становятся не только снегопады и гололёд, но и снежные заносы, ограниченная видимость и угроза схода лавин. Для того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций на трассах Восточно-Казахстанской области, дорожные службы заранее определили наиболее опасные участки и предусмотрели дополнительные меры защиты.

Всего в регионе выявлено 15 участков, подверженных снежным заносам. Для защиты дорог здесь устанавливают специальные снегозадерживающие щиты и обустраивают траншеи, которые помогают сдерживать перемещение снежных масс. Ещё семь участков отнесены к лавиноопасным. На этих направлениях также предусмотрены дополнительные меры безопасности.

Подготовка затронула и дорожную инфраструктуру. На трассах установлено 130 временных дорожных знаков и около 4 тысяч сигнальных вех. Они помогают водителям ориентироваться на дороге в условиях плохой видимости и заранее замечать границы проезжей части. Кроме того, дорожные службы очистили 1 666 искусственных сооружений и подъездов к ним, а также привели в порядок 85 мостов.

Кроме того, с 1 ноября диспетчерские службы работают круглосуточно. Специалисты следят за состоянием автомобильных дорог, контролируют передвижение и работу специальной техники, а при необходимости оперативно передают информацию профильным службам.

Для дополнительного информирования автомобилистов на сложных направлениях установлены четыре светодиодных информационных табло. В местах концентрации дорожно-транспортных происшествий размещаются автономные сигнальные маячки, которые помогают привлечь внимание водителей к потенциально опасным участкам.

Необходимость такой подготовки подтверждает опыт прошлой зимы. Из-за обильных снегопадов, плохой видимости и угрозы схода лавин движение на дорогах областного значения ограничивали 65 раз, на республиканских трассах - ещё 56 раз. В среднем продолжительность одного ограничения составляла около 10 часов.

Источник: РСК ВКО