Жителей ВКО призывают соблюдать правила пожарной безопасности в отопительный сезон

С наступлением холодов возрастает риск бытовых пожаров. Основные причины возгораний – нарушения правил эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнём и неисправность электрооборудования. В связи с этим, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО усилили профилактическую работу и напоминают жителям о мерах безопасности.

Спасатели рекомендуют регулярно очищать дымоходы, проверять исправность печей, не допускать их перегрева и не оставлять без присмотра. При использовании электроприборов важно не перегружать сеть, не пользоваться неисправными розетками и самодельными обогревателями. Особое внимание необходимо уделять детям и не оставлять их одних рядом с работающими отопительными приборами.

Специалисты советуют также устанавливать датчики угарного газа, который не имеет цвета и запаха.

С начала отопительного сезона профилактическими мероприятиями охвачено более 27 тысяч домов и дворов, разъяснительные беседы проведены с 70 тысячами жителей области.

Особое внимание уделяется социально уязвимым семьям. В текущем отопительном сезоне все дома, взятые на учёт, оборудованы датчиками угарного газа (их - 2758). За последние пять лет в регионе установлено более 17 тысяч таких устройств. Благодаря их своевременному срабатыванию, удалось спасти 42 человека, в том числе 34 ребёнка.

Вместе с тем, с начала отопительного сезона, с 1 октября 2026 года, в жилом секторе ВКО зарегистрировано 65 пожаров. В 24 случаях причиной стали нарушения эксплуатации печей, в 19 – неосторожное обращение с огнём, ещё 15 возгораний связаны с нарушениями при монтаже и использовании электрооборудования. Наибольший рост отмечен в Усть-Каменогорске, Зайсанском, Шемонаихинском и Глубоковском районах.

Спасатели призывают жителей ответственно относиться к пожарной безопасности. При обнаружении возгорания или признаков чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

Источник: РСК ВКО