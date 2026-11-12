Долгожительнице Усть-Каменогорска Анастасии Павловне Светочевой исполнилось 104 года

11 ноября одной из самых пожилых жительниц Усть-Каменогорска, ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Павловне Светочевой исполнилось 104 года.

Ветеран войны Анастасия Павловна Светочева в 1942 году была призвана в ряды Советской Армии, служила в 26-ом отдельном Ленинградском Краснознаменном полку связи, принимала участие в обороне города и прорыве его блокады. Ветеран – кавалер ордена Отечественной войны I степени, награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

А после войны работала в строительной отрасли в Усть-Каменогорске, участвовала в развитии областного центра, вела активную общественную жизнь, избиралась депутатом городского Совета народных депутатов.

Анастасия Павловна до сих пор хранит в памяти не только воспоминания о событиях своей долгой жизни, вплоть до точных дат, но и о том, том, как строился, менял свой облик Усть-Каменогорск, и охотно ими делится на встречах, на которые ее приглашают.

Секретами своего долголетия долгожительница считает здоровый образ жизни, правильное питание, труд (кстати, она живет в частном доме, где всегда много работы) и позитивный взгляд на жизнь.