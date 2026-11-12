Полиция усиливает контроль за санитарным состоянием населённых пунктов в ВКО

В ВКО продолжаются работы по обеспечению санитарного порядка и соблюдению правил благоустройства населённых пунктов.

В ходе очередных профилактических мероприятий полицейские установили два факта нарушения правил благоустройства в селе Карасу Тарбагатайского района. В первом случае 65-летний местный житель складировал за пределами двора по месту проживания бытовые отходы, навоз и растительные остатки. Во втором - 58-летний житель выбросил за территорией своего двора золу, мусор и остатки травы.

Оба факта получили правовую оценку. В отношении граждан применена часть 1 статьи 505 КоАП РК, по которой каждому вынесено предупреждение.

Полиция призывает жителей соблюдать правила благоустройства, не допускать складирования бытовых отходов и захламления прилегающих территорий. Подобные нарушения не только портят облик населённых пунктов, но и негативно влияют на санитарное состояние окружающей среды.

Каждый гражданин обязан бережно относиться к окружающей среде и поддерживать порядок не только на собственной территории, но и в населённом пункте в целом. Принцип «Закон и порядок» действует для всех.

Источник: ДП ВКО