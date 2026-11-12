В Восточном Казахстане стартует ОПМ «Пиротехника»

В Восточно-Казахстанской области стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Его основная цель - предупредить незаконную продажу, хранение и использование пиротехнических изделий, а также не допустить распространения несертифицированной продукции.

Мероприятие пройдет в два этапа: с 16 по 30 ноября 2026 года и с 25 декабря 2026 года по 3 января 2027 года.

В рамках ОПМ сотрудники полиции проверят торговые объекты, реализующие пиротехнику, и проведут разъяснительную работу с населением.

Приобрести пиротехнические изделия жители области могут по следующим адресам: г.Усть-Каменогорск - ТОО «Улан» — ул. Виноградова, 17А (ТД «Дос-Нар»); ул. Бажова, 33/1 (ТД «Самал»); ул. Казахстан, 62 (ТД ADK RIVER); ТОО «СТиК» — пр. К. Сатпаева, 51 (ТД «MAXI MALL»); ул. Жибек Жолы, 1 (ТД «Магнум»); ул. Бажова, 110 (ТД «АДК»); ТОО «PANNDA» — пр. К. Сатпаева; 84 (ТД «Fresh Market»); г.Риддер - ТОО «Улан» — ул. Независимости, 39 (ТД «Валентина»); г.Алтай - ТОО «Алтай Салют» — ул. Первомайская, 23/2.

Полиция призывает жителей приобретать пиротехнические изделия только в специализированных торговых точках, проверять наличие сертификатов соответствия и соблюдать инструкции по их применению.

Особое внимание следует уделить безопасности детей: не разрешайте им самостоятельно запускать фейерверки и петарды.

Пусть праздничные дни оставят только приятные впечатления, а не повод для обращения за медицинской помощью!

Источник: ДП ВКО