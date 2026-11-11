В Восточно-Казахстанской области по поручению акима региона разработан мастер-план развития туристической экономики на 2026-2035 годы. Документ предусматривает формирование круглогодичного туристического предложения, развитие шести ключевых территорий, привлечение инвесторов и решение системных проблем отрасли.

В 2025 году в области официально зарегистрировано почти 447 000 туристов - это на 4,4% больше, чем годом ранее. Вместе с тем около 96% потока приходится на внутренних путешественников, а основной туристический сезон ограничен периодом с июня по октябрь.

При этом в регионе уже действуют 429 объектов размещения с номерным фондом 6 205 номеров. Ещё одна задача - не просто увеличить количество гостиниц и баз отдыха, а обеспечить их устойчивую загрузку и создать условия, при которых туристы будут оставаться в регионе дольше и тратить больше.

Мастер-план выделяет шесть взаимодополняющих туристических территорий: Катон-Карагай, Риддер, Бухтарминское водохранилище, Маркаколь-Зайсан, Улкен Нарын и Усть-Каменогорск с пригородами. Каждая из них имеет собственную специализацию - от горного, оздоровительного и водного - до делового, промышленного и сельского туризма.

От отдельных достопримечательностей - к готовым туристическим продуктам

Один из главных принципов мастер-плана: туристу нужно предлагать не просто красивое место, а полностью организованную поездку: с транспортом, размещением, питанием, экскурсионной программой, безопасностью и возможностью бронирования.

В частности, в перспективных направлениях обозначены яхтенный туризм, горный велосипед и Downhill, ботель, ретритные центры, маршруты для велосипедистов, лыжников и бегунов, деловой и промышленный туризм, орнитология, гастрономические туры с использованием местных дикоросов, а также знакомство с традициями казахской семьи.

Особое внимание уделяется развитию предложений вне высокого летнего сезона. Есть для этого все возможности: проведение спортивных соревнований и тренировочных сборов, деловых мероприятий, событийных фестивалей, оздоровительных программ и развитие агротуризма.

Новые проекты уже находятся в проработке.

В Риддере разработан проект программы орнитологического туризма Ridder BirdFest. Фестиваль планируется проводить после завершения основного туристического сезона. Это позволит привлечь дополнительный поток посетителей в межсезонье.

В Катон-Карагае прорабатывают проект наблюдения за снежным барсом. Переговоры об этом прошли с крупным международным туроператором и подготовлено техническое задание. Интерес к такой инициативе проявляют местные объекты размещения. Перед районным акиматом поставлена задача - совместно с заинтересованными сторонами необходимо проработать условия реализации проекта.

Кроме этого, по инициативе главы ВКО Нурымбета Сактаганова подготовлена концепция туристического города Altai City на Бухтарминском водохранилище. В настоящее время разрабатывается концепция Kokterek Park на Осиновском перевале.

Отдельное направление - проект «Аяз Ата ауылы», концепция которого уже подготовлена.

В районе Улкен Нарын начали готовить пилотный туристический продукт по зимней рыбалке. В настоящее время создана рабочая группа с участием рыбной инспекции, профильной федерации и Управления туризма.

Инфраструктура и качество сервиса - обязательные условия

При подготовке мастер-плана были обследованы аэропорт, железнодорожный и автовокзал, музеи и некоторые объекты размещения. Так, к примеру, выяснилось, что автовокзал Усть-Каменогорска сейчас не работает в ночное время, а санитарные помещения закрываются после 20:00. При этом ночные рейсы продолжают прибывать, и пассажиры должны иметь возможность комфортно ожидать транспорт.

Отдельная работа ведётся по инвентаризации земельных участков и формированию инвестиционных площадок. Однако темпы этой работы пока недостаточны. В акимате на совещании отметили, что нужно обеспечить исполнение ранее озвученных протокольных поручений по развитию туристической инфраструктуры, в том числе в вопросе взаимодействия профильных управлений.

На сегодня прорабатываются и вопросы подготовки кадров. Есть договорённости с Университетом туризма и гостеприимства о региональных образовательных грантах с условием последующего возвращения выпускников в ВКО, организации практики студентов на туристических объектах области и создании учебного кабинета на базе одного из отелей.

Единая система продвижения и управления

Мастер-план предусматривает развитие туристического бренда Visit East Kazakhstan - как единой точки входа для путешественников. Здесь должны быть собраны актуальные сведения о маршрутах, местах размещения, транспорте, событиях и услугах с возможностью перехода к бронированию.

Наряду с этим, планируется создание единого кадастра туристических ресурсов, совершенствование навигации, повышение качества музейных и спортобъектов, развитие цифровых сервисов и системы мониторинга туристического потока.

Реализация мастер-плана рассчитана на три этапа: в 2026-2027 годах предстоит сформировать систему управления и подготовить основные продукты; в 2028-2030 годах - обеспечить развитие туристических территорий и инфраструктуры; в 2031-35 гг. – масштабирование успешных проектов и укрепление международного позиционирования региона.

Аким области Нурымбет Сактаганов поставил задачу - обеспечить практическую реализацию мастер-плана и усилить персональную ответственность профильных управлений и местных исполнительных органов.

«У каждого направления, каждого проекта и поручения должны быть ответственные, сроки и понятные показатели исполнения. Нужно довести работу до результата: чтобы появилась услуга, приехал турист, заработал местный бизнес, а жители получили дополнительные возможности для заработка. Поручаю - профильным управлениям и акимам районов и городов активизировать работу, устранить межведомственные барьеры и обеспечить постоянный контроль за исполнением поставленных задач. Особое внимание уделить подготовке инвестиционных площадок, развитию туристических продуктов в межсезонье, качеству сервиса и состоянию объектов инфраструктуры.

Восточный Казахстан обладает огромным потенциалом. Наша задача - превратить его в востребованные туристические продукты и устойчивую отрасль экономики», - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

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